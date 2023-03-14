Кубань zа наших: какие уникальные операции делают военным в зоне спецоперации

Слушайте эфир в 17:00 на радио "КП".

На радио “Комсомольская правда” - Краснодар” новый выпуск программы “Кубань за наших”. В эфире обсудим самые последние новости, касающиеся специальной операции. Расскажу вам о военных, которые продолжают нести службу в зоне специальной операции, а также о неравнодушных жителях края, которые оказывают поддержку военным. И вот главные темы этого эфира:

- Краснодарский хирург рассказал об уникальных операциях военным в зоне СВО;

- На Кубани флаг с подписями участников спецоперации разыграли в лотерею;

- Жителей Сочи предупреждают о распространении фейков.