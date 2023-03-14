Реактивную копию британского боевого самолета продают на Кубани

Фото с сайта Авито

Хокер Сиддли или просто Хок – легендарный британский истребитель. Он стоит на вооружении Королевских ВВС почти полвека – с 1976 года. Самолет имеет сразу три модификации: учебные, тренировочные и боевые. Это официально.

Есть и любительские версии лайнера. Они созданы для полетов на шоу. Правда, за штурвалом сидит не летчик, а кукла. А управление лайнером происходит через пульт – с земли.

Причем создают такие копии везде, даже в России. Одна из них находится в Краснодаре. Она обошлась владельцу в сотни тысяч рублей. А теперь ждет своего покупателя.

- Производитель корок и шасси Skymaster, масштаб: 1:4, – пишет продавец.

Необычный лот появился на сайте объявлений. Но пока не нашел своего покупателя. Зато стал звездой соцсетей. Его посмотрели уже десятки тысяч человек.

По словам владельца, истребитель готов к полетам. На нем даже есть турбина. Все – как у полноценной модели. Есть даже необходимая документация.

- Документация подготовлена, распечатана, отдам файл для печати и напечатанные экземпляры, – пишет автор.

Налет у лайнера символический – всего четыре часа. Помимо истребителя, владелец отдаст чехлы и запасные крылья на самолет. Удовольствие это недешевое – 300 тысяч рублей.

- Но эмоции того стоят, – заключает автор.