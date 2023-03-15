Председатель ЗСК посетил соцобъекты в Сочи

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края

Спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко посетил Сочи, где побывал на стройплощадке возводимой школы, а также осмотрел корпус краевой больницы № 4.

Модернизация оборудования

В двухдневном визите Юрия Бурлачко сопровождали его заместители Владимир Бекетов и Николай Петропавловский, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, а также мэр города Алексей Копайгородский и председатель Городского Собрания Виктор Филонов.

Первым пунктом в рабочем графике председателя ЗСК стало посещение корпуса краевой больницы № 4 города-курорта. Медицинское учреждение построили в 1959 году.

На данный момент оно включает в себя стационар на 330 коек, дневной стационар на 35 мест, а также детское амбулаторно-поликлиническое отделение на 450 посещений в смену, к которому прикреплены около 40 тысяч детей Адлерского района Сочи.

Капремонт учреждения проводился в 2005-2006 годах. В 2011 году пристроили корпус, где расположилось детское инфекционное отделение № 1, а в 2013 году - хирургический корпус. Это позволило проводить обследования и операции различного профиля.

Однако в последние годы нагрузка на медучреждение значительно увеличилась, что показало необходимость модернизации оборудования.

- Крупнейшие международные события, проходившие в Сочи, придали новый импульс развитию территории городского округа. Курорт стал центром притяжения граждан со всей России. За последнее десятилетие только детское население, приписанное к больнице, увеличилось вдвое. При этом мощности учреждения остались прежними. Большая часть оборудования нуждается в замене. Очевидно, что оставаться в рамках существующей материально-технической базы недопустимо. Этот вопрос будем решать совместно с администрацией края. Здравоохранение не та статья расходов, на которой стоит экономить. Вопросы развития отрасли всегда находились в центре внимания органов власти Краснодарского края, к ее работе приковано повышенное внимание всех жителей Кубани, - отметил Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК добавил, что на февральской парламентской сессии финансирование отраслевой программы увеличилось до 73,4 млрд рублей. Это в том числе позволит развивать сеть первичного звена здравоохранения и модернизировать оборудование.

Недостижимые темпы

Затем Юрий Бурлачко посетил школу № 19 в микрорайоне Мамайка, которая открылась осенью прошлого года. Она рассчитана на 800 посещений в смену. Летом в ней будет располагаться лагерь с круглосуточным пребыванием детей.

Также председатель регионального парламента осмотрел строительную площадку школы в селе Раздольном на 1100 мест. Согласно планам, первых учеников она примет уже 1 сентября.

- Президент России поставил четкую задачу по ликвидации второй смены в школах. Она планомерно решается в Краснодарском крае. Уже в этом году мы вышли на недостижимые ранее темпы, когда в крае строится 20 школ. Еще пять лет назад мы не могли рассчитывать на такой результат. Держит руку на пульсе и администрация Сочи. Общеобразовательные учреждения появились там, где запрос на них достаточно высок. Между тем городской округ стремительно развивается, и темпы социального строительства необходимо не только сохранить, но и по возможности увеличить. Со своей стороны мы готовы оказать городу всю необходимую помощь, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Также парламентарии посетили бальнеологический курорт «Мацеста» и обновленный Сад русско-японской дружбы.