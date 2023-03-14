У блогера-сыроеда Максима Лютого месячный ребенок умер от истощения

Максим Лютый производит впечатление здорового человека. Фото: соцсети героя публикации.

Слишком маленького и худенького даже для месячного возраста малыша в больницу привезли родители. Младенец дома плохо себя чувствовал. На головке запавший родничок – любая мать знает, что это тревожный знак. Медики ничем не смогли помочь. Ребенок скончался еще по дороге.

Врачи, следуя должностным инструкциям, сообщили в полицию. Началась также обязательная в таких случаях проверка, результаты которой шокировали всех. Новорожденный умер от истощения. Его буквально заморили голодом. Теперь предстоит выяснить, кто довел грудного ребенка до голодной смерти.

У мужчины свой блог и последователи. Фото: соцсети героя публикации.

- По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья, родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение, - подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи сразу же обратили внимание на семью погибшего малыша. Отец ребенка - Максим Лютый. Это известный в определенных кругах коуч, блогер и автор собственной методики оздоровления организма. Пропагандирует веганство и сыроедение. Также придерживался особенной диеты – праноедения. Праноеды утверждают, что в состоянии поддерживать жизненные процессы без приема пищи, которую, якобы, заменяет им солнечная энергия.

- Сыроедение - это не диета, а осознанный тип питания. Но прийти к нему не просто из-за многих причин. Я уже озвучивал их. Нужно полное очищение организма и моральная подготовка, вы должны осознать этот тип питания, а не следовать моде или чужому примеру. Осознали - обратно пути быть не должно. Очищаете и подготавливаете свой организм и становитесь радостными долгожителями, у которых ничего никогда не болит, - внушал своим подписчикам Лютый.

Мужчина решил, что раз он способен способен жить без пищи, то получится и у его новорожденного ребенка.Фото: соцсети героя публикации.

В Сочи мужчина с гражданской женой переехал из Санкт-Петербурга. Обосновались в Вардане, где решили открыть свой клуб и проводить курсы йоги и медитации.

- Десять лет сыроедения, 13 лет исцеляю людей, - убеждал Максим последователей.

Максим утверждал, что благодаря собственной методике излечился от нескольких хронических заболеваний. Помог больной бабушке навсегда забыть о диабете и даже довел до полной реабилитации онкобольную женщины после четырех химиотерапий. Гарантировал не только крепкое здоровье, но и долголетие! Мол, благодаря его помощи, люди смогут не дряхлеть до 150 лет.

Свои знания Максим вовсю монетизировал. Он требовал за видеокурсы почти 130 тысяч рублей. Недельное пребывание в их сочинском центре йоги стоило еще дороже. И не всегда поклонники получали то, что им обещали в рекламных роликах.

- В сентябре месяце 2020 года я была на мероприятии «Живое тело» в Сочи. Приехала я в день приезда, правда рано утром в 3 часа утра. Встречать меня должен был Максим Лютый. Никто меня там не ждал. Знаете, с таким хамским отношением к окружающим людям я еще не сталкивалась. Хотелось просто развернуться и убежать, - делится впечатлениями девушка, приехавшая из Ханты-Мансийска на оздоровительный курс в Вардане.

Кормили, действительно, сырыми овощами и фруктами. Но, по словам девушки, это были вовсе не органические продукты, а обычные груши, купленные в соседнем супермаркете. Также, все, кто попадал в этот дом солнца, вспоминают, что Максим был зациклен на каких-то травах. Он постоянно твердил, что выращивает их сам. Вместо чая последователей его движения поили травяными отварами и настойками.

- На любые просьбы Лютый отвечал нам так: «Я вам ничего не должен, здесь вы мне все должны». Лишний раз я к нему и не подходила, - продолжает вспоминать Алиса. – В принципе, я непритязательна и неплохо отдохнула. Но никому бы не посоветовала повторить мой опыт.

Когда у Максима и Оксаны родился сын, родители решили, что нежный возраст и особые потребности новорожденного – не повод отказываться от привычного уклада жизни. Но 8 марта ребенку стало резко плохо, и он умер так и не дождавшись медицинской помощи.

В съемной квартире пары следователи провели обыски. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего. Установить причины смерти младенца поможет судебная медицинская экспертиза, - сообщили в краевом Следкоме.

Одна из последних записей Максима Лютого на его страничке в соцсетях про то, что нужно быть строгим отцом. Но отец из мужчины вышел не просто строгий, а жестокий.

Ход расследования уголовного дела держит на личном контроле руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов.