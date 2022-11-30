На Краснодарский край надвигаются заморозки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На юге России ожидаются усиление ветра и похолодание. С каждым днем столбики на термометрах будут опускаться все ниже.

- Дискомфортная погода до конца недели будет только усугубляться, - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По данным синоптика, юг России, в том числе Краснодарский край, находится на южной периферии обширного антициклона, наполненного морозным арктическим воздухом. В связи с этим произойдет ощутимое усиление восточного ветра.

В частности, в Краснодаре порывы будут достигать 10-12 м/с, причем в выходные дни ветер будет сопровождаться похолоданием. В дневные часы столбики термометров в краевом центре Кубани не поднимутся выше 5 градусов тепла, в ночные смогут держаться на отметке от нуля до 2 градусов. Сильнее всего ветер будет дуть в Новороссийске.

- 30 ноября ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 22-27 м/с. К выходным порывы могут усилиться, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По прогнозам, 7 и 8 декабря днем в Краснодаре будет 0 градусов, в некоторых районах будут держаться минусовые отметки. А вот ночью в эти дни столбики термометров опустятся ниже -5.

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