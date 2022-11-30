Новогоднюю ель в Краснодаре можно будет купить от 800 рублей за метр

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В Краснодаре 15 декабря откроются 55 елочных базаров. Жители города смогут купить на них ель, пихту или сосну до 31 декабря. Торговые точки будут работать с 8 утра до 10 вечера.

- Торговля на площадках будет организована с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Елочные базары украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами, чтобы их было видно издалека. А покупателей будут встречать продавцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

По данным администрации Краснодара, ель в городе можно будет купить от 800 рублей за метр, сосны стоят от 1000 рублей за дерево, а пихты – от 1500 тысяч.

На елочных базарах жители Краснодара смогут заказать доставку новогоднего дерева на дом или забрать самому, упакованной в сетку. Ели, пихты и сосны привезут в кубанскую столицу из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края.

КОНКРЕТНО

С 15 декабря елочные базары откроются по 55 адресам.

С 1 декабря новогодние украшения можно будет приобрести по пяти адресам:

- пересечение улиц Красноармейской и Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);

- улица Одесская (между Красной и Коммунаров);

- улица Атарбекова (вблизи строения № 30);

- улица Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);

- улица Карякина (вблизи строений № 10 - 18).

Напомним, с 25 ноября начали устанавливать девять искусственных елей. Закончить украшение всех новогодних елок планируется до 15 декабря.

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