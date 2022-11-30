Золотой семьей России стали супруги из Адыгеи

В семье Хурай вырастили пятерых детей и сейчас воспитывают 10 внуков. Фото: личный семейный архив

Супруги из Адыгеи признаны «Золотой семьей» России. Рамазан и Мира Хурай стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Для участия в данной номинации конкурсанты должны были состоять в браке не менее 30 лет. А также показывать своей семьей пример приверженности к домашним ценностям и теплых взаимоотношений между поколениями.

- В доме Рамазана и Миры Хурай царит взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Все члены семьи проявляют взаимное уважение, заботятся друг о друге, собираются вместе на праздники: День матери, Новый год, дни рождения, - рассказали о победителях организаторы конкурса. - Основные семейные ценности у них – это любовь, уважение к старшим.

Глава семейства посвятил всю свою жизнь заботе о животных. Рамазан Якубович работал в должности ветврача-эпизоотолога. Являлся директором и заведующим в ветеринарных и зооклиниках. За свою деятельность неоднократно был отмечен государственными наградами.

Что касается хранительницы очага, то она уделяла свое время обучению детей. 44 года Мира Ибрагимовна проработала учителем химии и биологии. За безупречную работу и профессиональную деятельность ее наградили многочисленными грамотами регионального и федерального уровня.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», свой семейный союз Мира и Рамазан Хурай заключили 53 года назад. Все это время супруги с трепетом и уважением относились друг к другу. А в последствии передали эти ценности своим детям. В доме Хурай воспитали четверых сыновей и дочь. На данный момент счастливые бабушка и дедушка воспитывают 10 внуков.

- Оргкомитетом Всероссийского конкурса были рассмотрены 353 представления на семьи – победители региональных конкурсов из 85 субъектов России, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи. - Проведение конкурса позволяет продемонстрировать обществу все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохранение и развитие традиций.