«СОГАЗ-Мед»: как часто вы проверяете здоровье?

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Фото: sogaz-med.ru

По результатам опроса выяснилось, что 66% опрошенных обращаются в поликлинику только тогда, когда что-то начинает болеть, 6% граждан не обращаются к врачам, а в случае заболевания выбирают лечение народными методами. И только 22% точно знают, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактических мероприятий – залог раннего выявления и предупреждения серьезных заболеваний, а также осложнений, которые возникают в результате перенесенных болезней.

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что диспансеризация – это целый комплекс бесплатных мероприятий, в числе которых медицинский осмотр врачами нескольких специальностей с применением современных методов обследования. Регулярное прохождение таких осмотров позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности.

Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, входящих в диспансеризацию. Для прохождения бесплатного обследования необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Специалисты АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» обращают внимание, что согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года, а лицам в возрасте 40 лет и старше – один рабочий день ежегодно с сохранением среднего заработка и должности.

Диспансеризация проводится в два этапа в поликлинике по месту прикрепления и состоит из ряда обследований и мониторингов. После проведения полного обследования пациента, врач принимает решение о диспансерном наблюдении и лечении.

Для граждан, перенесших COVID-19, предусмотрена также углубленная диспансеризация. Даже если болезнь прошла бессимптомно или легко, рекомендуется пройти мониторинг состояния здоровья. На первоначальном этапе проводится анкетирование пациента, измерение насыщения крови кислородом, проверка состояния и функционирования дыхательной системы. Кроме того, на первом этапе назначается общий или развернутый анализ крови, биохимия крови. Затем пациент обсуждает результаты с врачом-терапевтом. Если имеются показания, то врач дополнительно проводит рентгенографию органов грудной клетки, тест с шестиминутной ходьбой, а также назначает анализ крови на определение концентрации Д-димера.

Если в результате прохождения первого этапа диспансеризации выявляются отклонения, то пациент будет направлен на дополнительное обследование – второй этап углубленной диспансеризации. Тогда пациенту как правило назначают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также эхокардиографию.

Углубленная диспансеризация – важный этап в восстановлении здоровья лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Соблюдение всех рекомендаций лечащих врачей позволит минимизировать негативные последствия перенесенного заболевания и ускорит возвращение к нормальному образу жизни.

Подробную информацию о диспансеризации, а также углубленной диспансеризации можно узнать на сайте sogaz-med.ru в разделе «Профилактика и диспансеризация», а также связаться со страховыми представителями по бесплатному круглосуточному телефону компании 8-800-100-07-02 или через онлайн-чат.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

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