Как в Москве, только у моря. Новороссийск собирается избавиться от обшарпанных хрущевок в центре города

Новороссийск Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти Новороссийска строят амбициозные планы. По программе комплексного развития территории в городе-герое хотят избавиться от старого жилого фонда вдоль набережной Адмирала Серебрякова. Двух- и трехэтажным хрущевкам здесь много лет, и они вот-вот перейдут в категорию аварийных из-за сложного морского климата и постоянных ветров.

Город рассматривает возможность комплексного развития уже застроенных территорий. А по сути реновацию жилья - термин, который впервые в России применили в Москве во время большой перестройки столицы.

В Новороссийске это, по мнению инициаторов проекта, позволит качественно улучшить городскую среду и создать благоприятные условия для жителей старых домов.

- Новороссийск пока первый и единственный город, не считая Москвы, где начали применять механизмы комплексного развития застроенных территорий, - объяснил "КП" - Кубань" замглавы города Дмитрий Меланиди. – Нам пока не с кем сравнить и не у кого поучиться. Поэтому действовать будем крайне осторожно, анализируя и тщательно прорабатывая все детали. Обязательно будем учитывать и мнения жителей территорий, которые попадут в зону так называемой реновации.

Под снос могут попасть около сотни домов. А их жители, по московскому же примеру, на один квадратный метр в старой квартире получат 1,3 квадратного метра в новой. Но будущий застройщик будет обязан учесть и новые правила застройки городов в Краснодарском крае. То есть в жилых кварталах необходимо будет предусмотреть всю социальную инфраструктуру.

Ожидается, что реализовать все эти планы помогут масштабные инвестиции. На проект уже обратил внимание иранский инвестор, сообщает "Ъ-Кубань". Однако власти города подчеркивают, что пока это только "смелые идеи", которые нужно подкрепить экономическим обоснованием. И заручиться поддержкой жителей города.

- Решение о включении домов в границы комплексного развития территории жители будут принимать на общем собрании. Поддержать предложение должны не менее 2/3 жителей дома, только в таком случае дом попадет в программу, - подчеркнула главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко.