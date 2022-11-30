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Общество30 ноября 2022 9:34

Вместо доширака – домашний борщ. На юге России наладили производство сухих супов для бойцов СВО

На Кубани готовят сухие супы для бойцов СВО
Оксана КАДОЧНИКОВА
Жительницы Гулькевичского района собрали 50 порций сухого супа. Фото: Марина Павлова

Жительницы Гулькевичского района собрали 50 порций сухого супа. Фото: Марина Павлова

Жительницы Гулькевичского района Кубани наладили производство сухих супов для бойцов СВО. В ближайшее время первую партию из 50 пакетиков с гороховым супом местные мастерицы отправят на передовую. Внутри – сушеные овощи, мясо и сухарики. Залил кипятком – и через 10 минут можно есть домашнее блюдо.

- Мы узнали, что такие супы готовят волонтеры в Ставрополе. Съездили туда, с нами поделились опытом. Я рассказала своим знакомым женщинам об этом, и началась работа, - рассказала «КП» - Кубань» руководитель благотворительного фонда «Доброволец БАРСа» Марина Павлова.

Женщины насушили овощи и мясо, а потом расфасовали все по пакетикам. Сухарики для суповых наборов дали в местной пекарне.

Готовый пакетик горохового супа. Фото: Марина Павлова

Готовый пакетик горохового супа. Фото: Марина Павлова

- После лапши быстрого приготовления через 20 минут опять хочешь есть. А наши сухие супы домашние, из натуральных ингредиентов, сытные. А главное – сделаны с любовью и душой, - признается Марина. – Мы хотим передать частичку себя, нашего тепла бойцам, потому что им там непросто, вдали от дома.

Единственной проблемой для волонтеров остается сушка мяса. В обычных сушилках вялится сутками, пока не дойдет до нужной кондиции. Поэтому волонтеры обратились за помощью к главе района с просьбой помочь.

- Существуют промышленные гидраторы для сушки мяса, они ускорят процесс приготовления первых блюд. Надеемся, что в скором времени у нас они будут, - говорит активистка.

Сейчас местные жительницы осваивают процесс приготовления сухого борща. Работу контролирует профессиональный технолог. Всю продукцию волонтеры передадут добровольцам 1, 11 и 16-го отрядов «Барса» бригады «Кубань».

КАК ПОМОЧЬ БФ «Доброволец БАРСа»:

Связаться по телефону:

8 918-213-31-23

Сайт благотворительного фонда:

http://z-bars.ru/

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