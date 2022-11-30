Вместо доширака – домашний борщ. На юге России наладили производство сухих супов для бойцов СВО

Жительницы Гулькевичского района собрали 50 порций сухого супа. Фото: Марина Павлова

Жительницы Гулькевичского района Кубани наладили производство сухих супов для бойцов СВО. В ближайшее время первую партию из 50 пакетиков с гороховым супом местные мастерицы отправят на передовую. Внутри – сушеные овощи, мясо и сухарики. Залил кипятком – и через 10 минут можно есть домашнее блюдо.

- Мы узнали, что такие супы готовят волонтеры в Ставрополе. Съездили туда, с нами поделились опытом. Я рассказала своим знакомым женщинам об этом, и началась работа, - рассказала «КП» - Кубань» руководитель благотворительного фонда «Доброволец БАРСа» Марина Павлова.

Женщины насушили овощи и мясо, а потом расфасовали все по пакетикам. Сухарики для суповых наборов дали в местной пекарне.

Готовый пакетик горохового супа. Фото: Марина Павлова

- После лапши быстрого приготовления через 20 минут опять хочешь есть. А наши сухие супы домашние, из натуральных ингредиентов, сытные. А главное – сделаны с любовью и душой, - признается Марина. – Мы хотим передать частичку себя, нашего тепла бойцам, потому что им там непросто, вдали от дома.

Единственной проблемой для волонтеров остается сушка мяса. В обычных сушилках вялится сутками, пока не дойдет до нужной кондиции. Поэтому волонтеры обратились за помощью к главе района с просьбой помочь.

- Существуют промышленные гидраторы для сушки мяса, они ускорят процесс приготовления первых блюд. Надеемся, что в скором времени у нас они будут, - говорит активистка.

Сейчас местные жительницы осваивают процесс приготовления сухого борща. Работу контролирует профессиональный технолог. Всю продукцию волонтеры передадут добровольцам 1, 11 и 16-го отрядов «Барса» бригады «Кубань».

КАК ПОМОЧЬ БФ «Доброволец БАРСа»:

Связаться по телефону:

8 918-213-31-23

Сайт благотворительного фонда:

http://z-bars.ru/