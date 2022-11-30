Бывший мэр Краснодара попал на сложный участок СВО

Евгений Первышов

Бывший мэр Краснодара, а ныне депутат Госдумы Евгений Первышов отправился добровольцем в зону СВО. Перед этим его направили в центр подготовки в Ростовской области. На полигоне он вспомнил навыки в боевой стрельбе (бывший градоначальник прошел Чеченскую кампанию), медицине и взрывном деле. В соцсетях Первышов сам рассказывал, как проходит подготовка к отправке на фронт.

Позже он сообщил в своем Телеграм-канале, что отходит от ведения "интернет-дневника".

- Будет, скорее всего, не до того, чтобы писать посты, - сообщил Евгений Первышов.

А вскоре стало известно, куда мобилизован бывший мэр.

- Депутат Госдумы Евгений Первышов направлен во 2-й армейский корпус УНМ Луганской Народной Республики, который действует на одном из самых сложных направлений, - уточняют его коллеги по Думе.

Вместе с Первышовым на фронтах СВО находятся народные избранники из других регионов страны.

- Мы, депутаты, находимся со своим народом, - записал на видео свое обращение коллега Первышова из Чечни.

Евгений Первышов, по его словам, привез на фронт оборудование, которое позволяет вычислять место расположения противника.