Пожарные вытащили собаку из горящего дома в Краснодаре

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Во Всемирный день домашних животных в МЧС по Краснодарскому краю напомнили об ответственности за «братьев наших меньших». Спасатели рассказали об истории, которая произошла 24 октября. Тогда пожарные вытащили из горячего дома собаку, она была обессилена и задыхалась. Но МЧСникам удалось откачать животное.

- В пожарно-спасательную службу Краснодара поступило сообщение о пожаре в доме поселка Знаменского. На момент прибытия подразделений из окон горевшего дома шел густой дым. На улице пожарные обнаружили хозяйку, которая просила спасти из горящего дома ее любимую собаку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что после тушения огня спасатели сразу включились в аппараты и направились на поиски четвероного друга. По словам хозяйки, собака находилась на втором этаже в вольере. Именно там животное и нашли.

Спасатели вынесли животное на улицу без признаков жизни. Собака надышалась угарным газом и почти не шевелилась. Ей надели дыхательную маску и стали подавать воздух через байпас.

- У собаки была судорога, все мышцы сократились. Признаки жизни проявились не сразу. После того как мы стали понемногу убирать маску, заметили, как животное двигает носом и пытается забраться поближе к кислороду. Немного позже собака стала более активно дышать, у нее открылись глаза, и она стала с любопытством смотреть, что вокруг происходит. Реанимация была проведена успешно, - прокомментировал помощник начальника караула 55 пожарно-спасательной части Виталий Афанасьев.

Хозяйка пострадавшего от пожара дома поблагодарила спасателей за спасение своей любимицы. Сейчас четвероногая в полном здравии, радует своих хозяев и охраняет дом.