Новые тарифы будут действовать следующие полтора года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале зимы в Краснодаре изменятся тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора. Традиционная ежегодная индексация произойдет раньше срока. С 1 июля 2023 года ее перенесли на 1 декабря 2022 года. «КП» - Кубань» рассказывает, как вырастут тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года для жителей Краснодара.

Как объяснили в Минэкономразвития, решение о повышении - вынужденное. А продиктовано оно необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ. Таким образом, в 2022 году повышение платы за коммуналку произойдет дважды (1 июля и теперь 1 декабря). Но зато на 2023-й цены заморозят.

- Новые тарифы будут действовать следующие полтора года, то есть до 1 июля 2024-го, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Новые тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года в Краснодаре: что подорожает, за что будем платить больше, повышение цен, что изменится

Платежки с увеличившимися цифрами жителям Краснодара придут уже в новом году – в январе. При этом, отметим, что подрастут все строки квитанций.

Какие будут тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Горожане, которые живут в доме с газовой плитой, раньше платили за один киловатт 5,50 рубля. С декабря тариф подрастет на 50 копеек. Платить будем 6 рублей.

Для краснодарцев, проживающих в домах с электроплитами, а также людей, живущих в сельских населенных пунктах, плата станет – 4,20 рубля. Ранее за киловатт было - 3,85 рубля.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 теперь будут выкладывать 6,73 рубля, что на 56 копеек больше. Проживающие в домах с электроплитами, а также сельское население - 4,71 рубля.

Ночной тариф также изменится – 3,61 рубля вместо 3,31. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами – 2,53 рубля, хотя ранее было 2,32.

МУСОР

Больше будем платить и за обращение с ТКО. Так, стоимость услуги за кубометр теперь составит 434,60 рубля. То есть раскошеливаться придется на 24,6 рубля больше.

Таким образом, собственникам квартир в многоэтажках услуга теперь будет обходиться в 115,89 рубля, а проживающим в ИЖС – в 141,25 рубля.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Повысятся тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». С 1 декабря цена на холодное водоснабжение составит 41,46 рубля за один кубометр. А за водоотведение будем платить 30,14 рубля.

ГАЗ

За кубометр голубого топлива жители города ранее платили 5,97 рубля. С 1 декабря розничная цена на природный газ жителям Краснодара составит 6,47 рубля.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах, также изменится. Те, кого обслуживает «Краснодартеплоэнерго», за 1 гигакалорию с 1 декабря будут платить 2330,29 рубля. Ранее сумма была 2155,52 рубля.

Если же в платежке указан поставщик - АО «Краснодартеплосеть», то услуга для горожан подорожает с 1 декабря до 2046,18 рубля за гигакалорию вместо предыдущих 1900,80.

*Тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 года указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.

КСТАТИ

Капремонт не подорожает

Размер ежемесячного взноса изменился в начале 2022 года. В декабре повторного удорожания не будет. А значит, плата за капремонт останется на прежнем уровне - 6,95 рубля за квадратный метр.

Итоговая сумма в платежке просчитывается по универсальной формуле: тариф за квадратный метр умножается на общую площадь, которая принадлежит владельцу. Проживающий в квартире на 50 «квадратов» человек платит каждый месяц 347,5 рубля.