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Общество30 ноября 2022 10:48

Именем Героя России Владимира Жоги, погибшего во время спецоперации, назвали улицу в Майкопе

Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи
Валерия ГОДОВНИКОВА
Владимир Жога погиб за месяц, как ему исполнилось бы 29 лет

Владимир Жога погиб за месяц, как ему исполнилось бы 29 лет

Фото: Александр КОЦ

В Адыгее начали увековечивать имена воинов, участвовавших в спецоперации на Украине. Первым героем, чье имя появилось на карте Майкопа стал Владимир Жога. Его именем назвали одну из новых улиц Майкопа в микрорайоне Михайлово.

Напомним, что Владимир Жога получил смертельное ранение 5 марта 2022 года. Военнослужащий обеспечивал выход из города Волноваха мирных жителей.

- Жога стал первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. Поддерживаю инициативу патриотических организаций республики, предложивших назвать одну из новых улиц Майкопа именем Героя России Владимира Жоги, - озвучил решение глава республики Мурат Кумпилов.

В микрорайоне Михайлово новой улице присвоили имя Владимира Жоги

В микрорайоне Михайлово новой улице присвоили имя Владимира Жоги

Владимир Жога встал на защиту родины еще в 2014 году. Тогда ему было 20. А уже через три года он возглавил разведывательный батальон «Спарта».

За месяц до того, как ему исполнилось бы 29 лет, 5 марта 2022 года, в Волновахе Жога погиб, обеспечивая выход из города мирных жителей. 6 марта по указу президента России Владимира Путина за героизм и мужество он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

- Теперь имя Владимира Жоги, его подвиг увековечены и в Майкопе, - добавил глава региона Мурат Кумпилов. - Важно сохранять память о настоящих патриотах, героях нашего времени, воспитывать молодежь на конкретных примерах мужества, отваги и любви к родине.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», имя отважного военнослужащего предложено увековечить не только в Республике Адыгея. Имя Владимира Жоги появится в Невинномысске и в Ростове-на-Дону. В самой Волновахе, где оборвалась жизнь Героя России, улица имени Героя России Владимира Жоги появилась сразу после его гибели.

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