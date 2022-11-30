Именем Героя России Владимира Жоги, погибшего во время спецоперации, назвали улицу в Майкопе

Владимир Жога погиб за месяц, как ему исполнилось бы 29 лет Фото: Александр КОЦ

В Адыгее начали увековечивать имена воинов, участвовавших в спецоперации на Украине. Первым героем, чье имя появилось на карте Майкопа стал Владимир Жога. Его именем назвали одну из новых улиц Майкопа в микрорайоне Михайлово.

Напомним, что Владимир Жога получил смертельное ранение 5 марта 2022 года. Военнослужащий обеспечивал выход из города Волноваха мирных жителей.

- Жога стал первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. Поддерживаю инициативу патриотических организаций республики, предложивших назвать одну из новых улиц Майкопа именем Героя России Владимира Жоги, - озвучил решение глава республики Мурат Кумпилов.

В микрорайоне Михайлово новой улице присвоили имя Владимира Жоги

Владимир Жога встал на защиту родины еще в 2014 году. Тогда ему было 20. А уже через три года он возглавил разведывательный батальон «Спарта».

За месяц до того, как ему исполнилось бы 29 лет, 5 марта 2022 года, в Волновахе Жога погиб, обеспечивая выход из города мирных жителей. 6 марта по указу президента России Владимира Путина за героизм и мужество он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

- Теперь имя Владимира Жоги, его подвиг увековечены и в Майкопе, - добавил глава региона Мурат Кумпилов. - Важно сохранять память о настоящих патриотах, героях нашего времени, воспитывать молодежь на конкретных примерах мужества, отваги и любви к родине.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», имя отважного военнослужащего предложено увековечить не только в Республике Адыгея. Имя Владимира Жоги появится в Невинномысске и в Ростове-на-Дону. В самой Волновахе, где оборвалась жизнь Героя России, улица имени Героя России Владимира Жоги появилась сразу после его гибели.