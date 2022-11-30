Снег и гололед. Синоптики выпустили спецдоклад о страшной непогоде на Кубани

Налипание мокрого снега и гололед прогнозируют на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые дни декабря в Краснодарском крае ожидаются по-настоящему зимними. Синоптики предупредили жителей о суровом похолодании и осадках, которые ворвутся в регион.

Зима на Кубани начнется с резкого понижения температур и, как полагается, снега и гололеда. Погодные условия ухудшатся, начиная уже с 3 декабря.

- Это связано со смещением на территорию Краснодарского края серии фронтальных разделов с западных районов Европы, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Доставать шапки с перчатками и утепляться жителям рекомендуют уже с предстоящей субботы. В течение 3, 4 и 5 декабря на Кубани обещают дождливую погоду с налипанием мокрого снега на деревьях и проводах. А ситуацию на дорогах и тротуарах усложнит гололед. Особенно сильные осадки прогнозируют 3 декабря. Уже 4 декабря суровая зимняя погода немного успокоится.

- Прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться местами сильным северным, северо-восточным ветром с максимальными порывами до 15-20 метров в секунду, - добавили синоптики.

Вместе с осадками на территории края серьезно похолодает. Столбики термометров опустятся на 6-8 градусов. Так, ночью и утром 3 декабря в регионе обещают температуры ниже 0 – от +3 до - 2 градусов. А в северной части региона похолодает до -5.

Днем температура воздуха будет достигать от - 1 до +4 градусов, в южной половине местами до +7 градусов. В воскресенье, 4 декабря, ночью похолодает до - 4 градусов, а в северной части края температуры опустятся до - 6 градусов. Днем столбики термометров будут достигать отметок от +3 до - 2.

До - 7 градусов похолодает ночью 5 декабря. В дневное время в крае обещают показатели от +2 до - 3 градусов.

- На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит 5 - 10 градусов тепла, днем - от + 9 до +14, - уточнили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.