Есть риск заразиться сразу двумя инфекциями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон вирусных заболеваний в Краснодарском крае в самом разгаре. Но пик ОРВИ придется на декабрь – так говорят медики.

На Кубани провели совещание и обсудили эпидситуацию в регионе. Заместитель главы региона Анна Минькова, курирующая отрасль здравоохранения, сообщила, что показатель заболеваемости в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне. Но при этом вице-губернатор акцентировала, что расслабляться не стоит.

- Сезон респираторно-вирусных заболеваний в разгаре, пик прогнозируем на конец декабря, - сообщила Минькова в телеграм-канале.

Медики советуют сделать прививку, чтобы избежать осложнений. Дело в том, что активно стал распространяться свиной грипп. Болезнь протекает тяжело и вызывает вирусную пневмонию. Кроме этого, никуда не ушел и коронавирус. Есть риск заразиться сразу двумя инфекциями. А чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют вакцинироваться. По статистике привитые люди болеют в 3-4 раза реже.

- Сейчас на Кубани уже сделали прививку против гриппа около 2,9 млн человек. Направляем последнюю в этом году партию вакцины в поликлиники. Жители Кубани могут сделать укол бесплатно в любой день в медучреждении по месту прописки. Можно сразу сделать две вакцины против гриппа и ковида, - добавила замгубернатора Краснодарского края.