Губернатор Кубани попал под санкции Великобритании

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Великобритания расширила санкционный список, включив в него еще 22 российских гражданина. В него, в том числе, вошел и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отреагировал на «новость» одним словом. О персональных санкциях сообщается на сайте британского правительства.

- Ожидаемо, - написал губернатор края в соцсетях.

Новые санкции также коснулись вице-премьера России Мантурова, главы ЦИК РФ Памфиловой, директора ФСИН Гостева, и губернаторов других регионов – Калмыкии, Дагестана, Ингушетии, Архангельской, Магаданской, Белгородской, Мурманской, Омской, Ростовской областей.

Санкции введены в ответ на военную спецоперацию на Украине. Чиновники не смогут въехать на территорию Великобритании, а также иметь счета или имущество в этой стране.

В общей сложности Лондон ввел санкции против свыше 1200 российских граждан, в том числе чиновников и знаменитостей, и более 120 организаций РФ.