«Ожидаемо». Вот так губернатор Кубани отреагировал на санкции Великобритании против него

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отреагировал на введенные Великобританией санкции. В этот раз список пополнился еще на 22 человека.

Глава Краснодарского края не огорчился, когда заметил на страницах в соцсетях свое имя. Новость о расширенном списке даже не смогла удивить его.

- Ожидаемо, - написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Из-за новых ограничений губернатор Кубани теперь не сможет въехать на территорию Великобритании. Также иметь заграничный счет и имущество.

Помимо Вениамина Кондратьева ограничения коснулись вице-премьера РФ Мантурова, главы ЦИК РФ Памфиловой, директора ФСИН Гостева. Кроме того, губернаторов Голубева, Буркова, Чибиса, Гладкова, Меликова, Носова, Цыбульского, Хасикова.

На данный момент Лондон ввел санкции против 1200 российских граждан. В их число входят знаменитости и чиновники, а также более 120 организаций РФ.