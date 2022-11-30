Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров матом обругал Шукшину и Певцова. Певец не сдержался в самом центре Москвы на спортивном мероприятии. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Актеры очень часто, в последнее время, критикуют певца за вызывающее поведение. Они высказываются то за пляски на кресте, то за участие в новой «Иронии судьбы».

Филипп Киркоров с отцом Бедросом, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией пришли на открытие катка на Красную площадь. Артист был одет в наряд в стразах и пайетках, что поразило публику. Во время мероприятия король российской эстрады узнал, что Мария Шукшина нелестно высказалась о нем. Он плюнул в актрису, а также в своего давнего критика Дмитрия Певцова.

- Да пошла она, эта Шукшина. Что она, что второй этот. Делать им нечего! К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня. На время у них получается становиться «десятками». Кто они такие?! Я слышу о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, дети - цитируют Дни.Ру Киркорова.

Филипп Бедросович предположил, что агрессия Шукшиной связана с тем, что она испытывает тайные чувства к нему.

- Сумасшедшая. Может, она влюблена в меня? У меня сложилось такое ощущение, потому что у нее нет других тем. Вот два человека больных: Шукшина и Певцов. Кстати, ни с одним, ни с другим не знаком, - передали на сайте mk.ru речь звезды.

На данный момент Мария и Дмитрий не прокомментировали высказывания Киркорова. При этом раньше они оба позволяли достаточно грубые суждения в адрес Филиппа

- Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе. Киркоров, который все время в роли «Жар-птицы» сигарет Ипполита из «Иронии судьбы». Вообще даже удивительно, что не в роли Нади, - говорила Мария Шукшина.

- Этой мерзости не должно быть на российской эстраде, - заявлял Певцова.

Также он подписывал петицию за отмену концертов короля российской эстрады в Крыму.