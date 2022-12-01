Дегустации в погребах и экскурсии на виноградниках. Из Москвы в Краснодарский край пустят алкогольный тур

Любители янтарных напитков отправятся в винный вояж на четыре дня. Фото: Борис КРЕМЕР

У большинства отпускников утро начинается не с кофе. Чего греха таить, свои каникулы на юге страны многие вообще не представляют без алкоголя. Какой релакс, если нежишься на побережье, а в руках нет бокальчика игристого?

Но в РЖД сработали на опережение – для туристов следующим летом из Москвы запустят «винный поезд». Без всяких прелюдий - зачем откладывать дегустации на потом, если можно с них начать.

Программа у пассажиров насыщенная – их будут постоянно возить по популярным кубанским винокурням. Первая остановка - в Тамани, вторая – в Новороссийске. С утра до вечера отдыхающие будут гулять по виноградникам и винным производствам. Почти не просыхая, но, к счастью, хоть закусывая.

- Гостей будут угощать местными деликатесами, - рассказали в РЖД. – Кубанские сыры, орехи, колбасы. В меню будут даже улитки.

Очевидно, этот тур побьет все рекорды по популярности. Не зря же продажу билетов откроют аж за 4 месяца до начала алкогольных каникул – в феврале 2023 года. А копить на поездку под градусом можно уже сейчас. Поезд станет для путешественников «отелем на колесах» с включенными питанием и гидом. Стоимость для взрослых на четыре дня начинается от 86 тысяч рублей – это за размещение в купе. СВ в одноместном купе - 193 тысячи рублей. Кстати, детей на этот поезд тоже сажают. Причем со скидками. Ребятня до 9 лет в винный тур может отправиться за 74 тысячи рублей.

Любители янтарных напитков отправятся в винный вояж на четыре дня. Именно столько длится новый тур. Три дня останутся в запасе – все же перед выходом на работу после таких экскурсий надо отдохнуть!