Что изменится с 1 декабря 2022 года в Краснодарском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день зимы жителей Кубани ждут сразу несколько новшеств. Они коснутся медицины и коммунальной сферы, начнут действовать новые правила и для водителей. «КП» узнала, что изменится с 1 декабря 2022 года в Краснодарском крае.

Список важных изменений в Краснодарском крае с 1 декабря 2022 года: что изменится, что подорожает, что нового, новые правила

Индексация тарифов ЖКХ

Второй раз за год повышаются тарифы на коммуналку. Вырастут в платежках все строчки - газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора.

Как пояснили в Минэкономразвитии, это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ. Кроме того, в ведомстве заверили - следующее повышение тарифов произойдет лишь в июле 2024 года. То есть тарифы заморозят на 1,5 года.

Доставай зимнюю резину

Согласно букве закона, с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года автомобили должны ездить сключительно на зимних шинах. И это правило действует для легковушек и грузовиков, причем не только на Кубани, но и по всей России.

Общая рекомендация такова - менять летнюю резину нужно тогда, когда среднесуточная температура падает до +5 градусов. А именно сейчас синоптики прогнозируют серьезное похолодание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Сочи с 1 декабря введут одностороннее движение в горном кластере

Схема движения изменится в поселке Красная Поляна. По новым правилам водители будут ездить по улицам Волоколамская, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.

- Новая схема позволит упорядочить дорожное движение, минимизирует заторовые ситуации и повысит безопасность на данном участке дороги, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэр.

НА ЗАМЕТКУ

В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами

Электричка № 6020/6019 Имеретинский Курорт — Роза Хутор будет отправляться в 20:10. Запланированы две остановки - в Олимпийской деревне и Эсто-Садке. На Розу Хутор поезд прибудет в 20:55.

Состав № 6018/6017 Роза Хутор — Имеретинский курорт отправится в 21:05, в конечный пункт прибудет в 21:50.

КСТАТИ

Нововведения в медстраховании

С 1 декабря заработали новые нормативы системы обязательного медицинского страхования. Все полисы переводят в электронный вид. Таким образом, чтобы получить медпомощь в поликлиниках или больницах жителям Кубани не нужно будет предъявлять квиток.

Менять свой бумажный полис на электронный не нужно - сведения автоматически переносятся в госрегистр.

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