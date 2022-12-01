Восемь туристов из разных уголков России заблудились в лесу Сочи

Спасатели Хостинского подразделения обнаружили группу неподалеку от статуи Прометея в лесном массиве. Фото: ЮРПСО МЧС России

Вечером 30 ноября около 18:00 часов в спасательный отряд поступил звонок от туристов, которые сообщили, что заблудились в районе экскурсионного объекта «Орлиные скалы». Стабильная связь позволила потерявшимся отправить сотрудникам МЧС свою геопозицию. Спасатели оперативно нашли туристов.

- Как рассказала семейная пара из Тверской области, они впервые спускались по тропе с башни Ахун в сторону Кавказского аула и не знали дороги, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спустя некоторые время на пути встретились еще двое туристов, которые тоже не знали куда идти. Компания увеличилась до четверых человек. Потом они встретили еще двоих прогуливающихся, которые также не знали верного направления. Ребята присоединились к группе.

Так шесть человек и шли вниз по спуску, куда глаза глядят. Никто из них не понимал, где они находятся. Но уже под конец спуска к туристам добавилась еще одна пара заблудившихся.

- В итоге, компания из 8 туристов вышла к слиянию рек Агуры и Агурчик и направилась вдоль опор ЛЭП вверх по склону (в сторону Мацесты), - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Если бы не начало темнеть компания продолжила свой путь. Только, правда, куда - неизвестно. Возможно, они бы наткнулись еще на какую-то пару заблудившихся. Но как только стемнело, люди поняли, что все-таки не смогут найти дорогу и позвонили в службу «112».

Спасатели Хостинского подразделения обнаружили группу неподалеку от статуи Прометея в лесном массиве, а затем вывезли всех в городскую черту. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. На отдых в Сочи туристы приехали из Тверской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области.