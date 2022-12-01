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Происшествия1 декабря 2022 8:47

Подпольную оружейную мастерскую накрыли в Краснодарском крае

Рецидивист изготавливал в ней патроны и переделывал пистолеты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпольную оружейную мастерскую обнаружили полицейские в городе Армавире Краснодарского края. Там местный житель нелегально изготавливал боеприпасы и переделывал оружие.

- Сотрудники отдела по противодействию экстремизму и сотрудники уголовного розыска задержали в Армавире 58-летнего местного жителя по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте оружия, а также боеприпасов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что мужчина уже отбывал наказание за подобную деятельность. На этот раз оружейник снова оборудовал мастерскую прямо у себя в доме. Он изготовил на заказ 120 боевых патронов калибра 9 мм. Кроме того, полицейские выяснили, что около месяца назад он продал за 70 тысяч рублей пистолет, который переделал из сигнального. Оружие было исправно и пригодно для стрельбы.

Силовики изъяли у оружейника боевые, светошумовые патроны и инструменты. А самого мужчину задержали.

- Возбуждено два уголовных дела за незаконный сбыт и изготовление оружия. Сейчас фигурант находится под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается, - добавили в полиции.

ЧППроисшествия: ЧП