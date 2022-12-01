Казака из Тимашевского района наградили за героизм в зоне спецоперации на Украине

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24-летний Иван Якунин за мужество и самоотверженность при исполнении гражданского долга во время спецоперации на Украине награжден указом президента РФ Владимира Путина медалью «За отвагу».

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Якунин состоит в Незаймановском хуторском казачьем обществе. Он отправился в зону СВО несколько месяцев назад. Иван попал на направление, где ведутся активные боевые действия.

- Летом в составе артиллерийской бригады Иван Якунин выполнял боевые задачи под Угледаром. Несмотря на то, что силы противника превосходили, бойцам удалось уничтожить американские гаубицы М777, самоходные артиллерийские установки, минометы и другие цели, - сообщили в Тимашевском казачьем обществе.

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О проявленном героизме и мужестве военнослужащих рассказал командир бригады.

- Расчет старшого сержанта Бочкарева - вместе с сержантом Кошелевым, младшим сержантом Якуниным и рядовым Шумаковым - выманил часть артиллерии противника, которая беспощадно террористическим методом наносила артиллерийские удары по гражданским городам Донецкой Республики. Бойцы, рискуя жизнью, подъезжали на опасные участки линии фронта, молниеносно приводили орудие к бою, выполняли огневую задачу по поражению цели и уходили до первого ответного огня противника, - отметил командир.

Все солдаты расчета были представлены к награде. Стоит отметить, что бойцы входят в состав «Волчьей стаи».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сын судебного пристава из Краснодарского края стал героем СВО на Украине. Взводом под его командованием было уничтожено четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства.

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