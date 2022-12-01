Сергей Власов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сергей Власов назначен вице-губернатором Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Известно, что новый замглавы региона начнет курировать строительную сферу. Сергей Власов, в частности, будет отвечать за работу краевых департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции и регионального министерства ГО и ЧС.

Сергей Власов родился 19 сентября 1991 года в городе Боровичи Новгородской области. В 2013-м он окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского, а в 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

С 2008 по 2019 год ныне новый вице-губернатор служил в Вооруженных силах РФ. А с апреля 2020 года занимал должность в краевом управлении строительства, которое позже, в декабре 2021 года, возглавил.

А в марте 2022 года Серей Власов был назначен руководителем регионального департамента строительства.

Напомним, ранее должность вице-губернатора Краснодарского края занимал Евгений Наумов. В ноябре 2022 года его избрали мэром Краснодара.