Отец привел сына домой и начал насиловать. Жителю Кубани дали 12 лет строгача за растление малолетнего мальчика

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор мужчине за растление собственного сына. Ему назначили 12 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

33-летний житель Армавира развелся с женой и жил отдельно. В браке у мужчины с женщиной родился сын, который после разрыва родителей остался жить с мамой. В июле 2022 года мальчик пришел в гости к папе, который жил в доме на улице Тургенева.

Мужчина, встретивший сына, тогда изрядно выпил. Когда ребенок остался в доме с отцом, тот начал к нему приставать.

- Обвиняемый привел сына к себе домой, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Испуганный мальчик вернулся домой и обо все рассказал маме. Женщина не оставила это просто так и сразу обратилась сообщила обо всем правоохранителям.

Спустя несколько месяцев после совершенного преступления суд признал отца мальчика виновным и озвучил приговор.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком 12 лет с ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью с несовершеннолетними на срок 10 лет, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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