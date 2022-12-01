Какие улицы перекроют в Краснодаре 4 декабря из-за крестного хода

В Краснодаре перекроют улицы из-за крестного хода Фото из архива КП

В Краснодаре 4 декабря пройдет общегородской крестный ход в поддержку участников СВО. Желающие соберутся в 12:45 у Свято-Екатерининского кафедрального собора на улице Коммунаров, 52.

Колонна выдвинется в 13:00 и пройдет по центральным улицам города. Участники крестного хода дойдут до войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, расположенного на улице Постовой, 26.

В мэрии Краснодара рассказали, какие улицы временно перекроют для проведения крестного хода.

Так, начиная с 12:45 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по:

- улице Коммунаров - на участке от Мира до Ленина

- улице им. Орджоникидзе - на участке от Митрофана Седина до Красной

- улице Красной - на участке от Ленина до Кондратенко

- улице Постовой - на участке от Захарова до Октябрьской.

Уточняется, что освобождать от припаркованных автомобилей участки и территорию около войскового собора святого благоверного князя Александра Невского начнут уже 3 декабря с 22:00. Для водителей на перекрытых улицах установят временные знаки и подготовят схемы объезда.