Проекты комплексного развития территории представили в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Анапы

На общественном совете, который провел мэр Анапы Василий Швец, представили проекты комплексного освоения и развития территории в хуторе Нижняя Гостагайка и селе Сукко.

Глава города-курорта подчеркнул, что проекты разработали в полном соответствии с генеральным планом, который приняли в конце прошлого года, а также правилами землепользования и застройки и местными нормативами градостроительного проектирования.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно проекту, в Нижней Гостагайке и Сукко планируется строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также социальных объектов. После этого они будут безвозмездно переданы в муниципальную собственность.

На совете подчеркнули, что в первую очередь начнут возводиться школы, детские сады, поликлиники и другие соцобъекты. Это делается с расчетом на то, что люди при заселении уже смогут пользоваться социальной инфраструктурой.

– По поручению Губернатора региона мы разработали и приняли полный пакет новой градостроительной документации. Она пресечет любую возможность хаотичной и бездумной застройки и позволит курорту развиваться, учитывая, в первую очередь, интересы жителей, – подчеркнул мэр Анапы. – Комплексный подход к развитию территории – единственно возможный, и первые такие проекты станут примером для других застройщиков.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Глава города добавил, что в населенных пунктах также появятся дома культуры, спортивные и детские площадки, молодежные и досуговые центры, общественные пространства, а также отделения полиции и почты.

Василий Швец подчеркнул, что проекты освоения территории станут драйвером развития населенных пунктов.

– Комплекс градостроительных документов был принят очень своевременно. Новый генплан не позволил застроить территории, о которых мы сегодня говорим, масштабно и без какой-либо социальной инфраструктуры, – отметил председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий. – Теперь площадь жилищного строительства уменьшена, а будущими соцобъектами смогут пользоваться не только владельцы квартир в новых ЖК, но и все жители Сукко и Гостагайки.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Генеральный план Анапы приняли в конце прошлого года. Согласно документу, более чем в три раза – с 400 га до 1500 га – увеличилась площадь территории, предназначенной для курортного строительства.

Документ предполагает комплексное освоение территории и уход от точечной застройки. Подобная задача ставится во всех курортных города Краснодарского края. Генплан в том числе будет способствовать корректировке существующей градостроительной политики и ужесточению прав получения разрешения на строительство.