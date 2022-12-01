Поехал за лекарствами для жены и сломался. В Ейске сотрудники ДПС помогли пенсионеру на неисправной «Газели» добраться домой

Машину доставили домой с помощью троса Фото: кадр из видео

В тот вечер 75-летний житель поселка Первомайского завел свою «Газель» и поехал в Ейск. Мужчина собирался добраться до аптеки, чтобы купить лекарства для жены. Но на обратном пути машина неожиданно сломалась и не могла сдвинуться с места. К поломке прибавилась и непогода – уже в темноте ливанул дождь.

Одинокую «Газель», припаркованную на обочине рядом с поселком Октябрьский, заметили сотрудники ДПС. Майор полиции Анатолий Бурлаченко и старший лейтенант полиции Евгений Есипенко, находясь на службе, как раз проезжали по дороге «Ейск-Ясенская-Новоминская». Инспекторы, притормозив, подошли к водителю, чтобы выяснить, что же произошло.

Как рассказал мужчина, самому починить машину ему не удалось. Трудно было добраться домой и из-за погодных условий. Тогда сотрудники ДПС попытались помочь пенсионеру и самостоятельно отремонтировать «Газель». После полицейские решили вызвать на помощь сотрудников МЧС. Прикрепив автомобиль тросом к служебной машине, спасатели и сотрудники ДПС доставили его домой.

- Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь и неравнодушное отношение к чужой беде, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.