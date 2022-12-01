В Краснодаре женщина села на коня, чтобы обскакать городские пробки

Наездница против пробок. Фото: скриншот видео Константина Манукьяна

Краснодарские пробки не просто нервируют водителей, они вынуждают идти на крайние меры.

- Были самокаты, велики, мотоциклы, а теперь ...лошади, - удивились изобретательности некоторых из них, краснодарцы.

Пока остальные дисциплинированно стояли в заторах, мимо буквально проскакала наездница на лошади.

- Она пришпорила белого скакуна и понеслась мимо нас галопом, - завистливо делятся в соцсетях автовладельцы. - Теперь не машина - средство передвижения, кони.

Надо сказать, краснодарские пробки - уже притча во языцех. Их иронично называют главной достопримечательностью краевой столицы.

В час пик загруженность дорог в Краснодаре по сервису Яндекс достигает 10-ти баллов.

В прошлом году Краснодар занял второе место в России по количеству времени, которое водители проводят в пробках. Уступил он только Москве, занявшей третье место в мировой рейтинге.

- Самый простой способ избавиться от пробок - уменьшить количество личных автомобилей в городе, - считают урбанисты. - Можно провести аналогию с человеком, страдающим ожирением. Чтобы выздороветь, ему нужно сесть на диету, меньше есть, а не прорубать более широкие двери (расширять дороги), потому что в старые он уже не пролазит.

И кое-кто, похоже, уже начал к этому мнению прислушиваться.