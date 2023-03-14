"Мама спит пьяная, а сын гуляет босиком": Прогулку трехлетнего ребенка без родителей остановили бдительные жители Анапы

Соседи семьи обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе бдительные соседи остановили трехлетнего малыша, вышедшего на улицу прогуляться. На ребенке была тоненькая куртка с взрослого плеча и тонкие брюки. Несмотря на холодную погоду мальчик был босиком. Но еще больше насторожило прохожих отсутствие родителей рядом с ребенком.

- Мы уже неоднократно видели этого маленького мальчика, который постоянно гуляет один по улице. Он одет грязно, все время босиком. Сегодня в очередной раз он чуть не попал под машину, когда остановились и стали задавать вопросы он убежал в открытую калитку, - рассказала женщина, живущая по соседству.

Также соседи рассказали, что мать мальчика любит приложиться к бутылке. Асоциальная семья состоит на учете у соцопеки, но ситуация не меняется годами.

- Мать у них пьяна спит, а дети беспризорничают. Вчера два пацаненка вскрыли ножницами соседскую машину. Приезжали из подразделения по делам несовершеннолетних. Очень надеюсь, что нужные службы все же обратят внимание на эту семью. За детей очень страшно, - переживают сердобольные анапчане.

В полиции Анапы прокомментировали, что держат эту семью на контроле.

- В отношении обоих родителей составили протоколы об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе отдела МВД России по городу Анапе.

Оба родителя поставлены на профилактический учет.

Также полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства факта вскрытия детьми чужого автомобиля. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.