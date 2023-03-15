«Таскали за волосы, разбили телефон»: Мужчина и женщина напали на 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре

Все обстоятельства случившегося выясняет полиция

В Краснодаре мужчина и женщина напали на 12-летних девочек в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Они таскали за волосы подростков и ругались нецензурной бранью. Все происходящее попало в объективы камер видеонаблюдения, кадры с которых слили в соцсети.

- Все происходило в Музыкальном микрорайоне. Девочки якобы спросили у прохожей породу ее собаки, а она подумали, что речь о ребенке, - объясняют причину конфликта очевидцы в сети.

Полиция организовала проверку, в настоящее время двух взрослых, распустивших руки, ищут.

- В полицию Краснодара обратились родители двух девочек. У них вечером 14 марта произошел конфликт с неустановленными людьми. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности всех участников инцидента. Действиям лиц после установления личности будет дана правовая оценка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам родителей пострадавших, девочки пришли домой с синяками и ссадинами, разбит мобильный телефон.

- Оценивается и нанесенный материальный ущерб, и физический вред здоровью несовершеннолетним, - добавили в полиции.