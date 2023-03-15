Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Карта Кубани
Эксклюзив kp.rukp.ru
15 марта 2023 7:18

На входе инициалы «АБ». Кому принадлежит «дом Пугачевой» в Анапе

В Анапе обнаружили «дом Аллы Пугачевой» с видом на море
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Белоснежный дом находится на побережье Черного моря.

Белоснежный дом находится на побережье Черного моря.

Вот уже не первый месяц жители Анапы обсуждают особняк, что находится у моря. Местные судачат - это дачу на побережье певице подарил один олигарх, поклонник ее творчества. И, мол, это один из последних объектов недвижимости, что остался у Примадонны, который она не продала.

Уж кто это придумал, неизвестно. Покоя анапчанам не давали огромные буквы над входом в дом - “АБ”! Якобы инициалы Аллы Борисовны. Не раз дом у моря фигурировал и в видео блогеров, которые и растиражировали информацию. Но оказалось, что недвижимость на побережье оформлена не на примадонну.

“КП” - Кубань” удалось выяснить, что прославившийся в Сети дом принадлежит местной предпринимательнице, и нога певицы там никогда не ступала.

- Наш дом принадлежит Алле Пугачевой? Бред да и только! – рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Анжела Атмачьян, которая владеет прославившимся коттеджем в Анапе. - Об этих слухах мы наслышаны, их придумали для туристов местные предприниматели для того, чтобы, по всей видимости, привлечь внимание к этому месту.

Именно здесь неподалеку находится точка коммерсантов, которые предлагают развлечения для отдыхающих. К тому же здесь красивая локация для фотосъемки.

По словам Анжелы, отношение к певице ни она, ни ее семья абсолютно никакого не имеет.

- Недвижимость не ее, уверяю вас, - сказала женщина. - Инициалы, которые изображены на входе в дом («АБ») принадлежат моему сыну, который там живет. Алла Борисовна тут ни при чем!

А тем временем внук Пугачевой продает ее любимую дачу за 225 миллионов. Покупателям предлагается дом Примадонны с шестью спальнями, бассейном, кинотеатром и собственным причалом.

АнапаОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ