На входе инициалы «АБ». Кому принадлежит «дом Пугачевой» в Анапе

Белоснежный дом находится на побережье Черного моря.

Вот уже не первый месяц жители Анапы обсуждают особняк, что находится у моря. Местные судачат - это дачу на побережье певице подарил один олигарх, поклонник ее творчества. И, мол, это один из последних объектов недвижимости, что остался у Примадонны, который она не продала.

Уж кто это придумал, неизвестно. Покоя анапчанам не давали огромные буквы над входом в дом - “АБ”! Якобы инициалы Аллы Борисовны. Не раз дом у моря фигурировал и в видео блогеров, которые и растиражировали информацию. Но оказалось, что недвижимость на побережье оформлена не на примадонну.

“КП” - Кубань” удалось выяснить, что прославившийся в Сети дом принадлежит местной предпринимательнице, и нога певицы там никогда не ступала.

- Наш дом принадлежит Алле Пугачевой? Бред да и только! – рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Анжела Атмачьян, которая владеет прославившимся коттеджем в Анапе. - Об этих слухах мы наслышаны, их придумали для туристов местные предприниматели для того, чтобы, по всей видимости, привлечь внимание к этому месту.

Именно здесь неподалеку находится точка коммерсантов, которые предлагают развлечения для отдыхающих. К тому же здесь красивая локация для фотосъемки.

По словам Анжелы, отношение к певице ни она, ни ее семья абсолютно никакого не имеет.

- Недвижимость не ее, уверяю вас, - сказала женщина. - Инициалы, которые изображены на входе в дом («АБ») принадлежат моему сыну, который там живет. Алла Борисовна тут ни при чем!

А тем временем внук Пугачевой продает ее любимую дачу за 225 миллионов. Покупателям предлагается дом Примадонны с шестью спальнями, бассейном, кинотеатром и собственным причалом.