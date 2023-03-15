Точки в кубанской столице не закрывались

Массовая волна протестов сотрудников Wildberries прокатилась по стране. В среду, 15 марта, на работу не вышли тысячи сотрудников маркетплейса. Началась акция на Дальнем Востоке. Вместо заказов клиенты увидели надписи «Закрыто» на дверях. Они красовались практически на всех пунктах выдачи.

Напомним, ранее забастовку объявили столичные продавцы. Они обвинили маркетплейс в нечестной игре. Из-за рейтинговой системы люди лишались зарплаты, а некоторые – даже уходили в минус. Они оставались должны онлайн-магазину. При этом товар сотрудники не воровали.

Wildberries ввел жесткую систему штрафов. Сотрудники пунктов выдачи платили буквально за все, даже если не забрал вещи или продавец подменил товар. Например, прислал другую вещь или пустую коробку. Причем менеджер узнавал об этом уже от разгневанных клиентов.

По слухам, маркетплейс заявил, что участники забастовки будут работать бесплатно, пока не выйдут в ноль. За каждый день простоя они получат космические штрафы. Точные суммы не называются, но речи может идти о десятках тысяч рублей за сутки.

Сейчас в России созданы десятки чатов. Они объединили участников забастовки. Также свой чат есть на Кубани – в телеграме. Там состоят чуть больше 11 тысяч человек. Только бастовать они не планируют. Но на условия люди жалуются постоянно. Только маркетплейс никак не реагирует на претензии.

Пункты выдачи работают в обычном режиме

Люди также требуют отмены системы штрафов. Но ограничиваются сообщениями в мессенджере, без забастовок и жалоб. «КП» – Кубань» посетила три пункта выдачи Wildberries в Краснодаре.

- А почему мы не должны работать? – недоумевает женщина. Она работает в пункте выдачи в элитном ЖК. Цена на аренду помещений здесь начинается от 150 тысяч рублей.

- Нам никто ничего не говорил. Работаем в обычном режиме. Как мы оставим клиентов без заказов, – добавляет она.

Такая же ситуация и на другом пункте выдачи. Только там не протолкнуться. Внутри – около десяти человек. Одни ждут очередь в примерочную, другие – обсуждают ситуацию на стойке.

- Ну, вы же понимаете, что это – бесполезно? Wildberries – гигант. Он наберет новых людей – и все, – делится посетитель.

Сотрудница только кивает головой. Это ее третий рабочий день. О забастовке она узнала только утром – от первых клиентов. Они прибежали за заказами. Боялись, что останутся без новых костюмов и кроссовок.

Зато знала о забастовке менеджер в третьем пункте. И даже думала присоединиться. Но побоялась штрафов.

- Мысли, конечно, разные есть. Просто понимаете (закроешься): дадут штраф (за это), еще больше потеряешь, – делится женщина и прячется за стойкой.

Пункты выдачи работают в обычном режиме

Говорить на камеру не хочет никто. Боятся лишнего внимания, в том числе от онлайн-магазина. И штрафов. Их компания не жалеет.

- Они депремируют за все. Опоздал – лишился премии, что-то с товаром – тоже. Конечно, условия не устраивают, но я надеюсь на лучшее. Но уже ищу работу, – закрывает лицо руками менеджер.

По ее словам, оспорить штрафы в Wildberries невозможно. Единственный выход – платить. И надеяться на других участников забастовки.