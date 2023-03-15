В Краснодаре отремонтируют подъезды к больницам и поликлиникам

Ремонт продолжается

Региональные дорожники приступили к ремонту городских улиц Краснодара, многие из которых ведут к больницам и поликлиникам краевой столицы. Минтранс в среду, 15 марта сообщил, что работы начаты на 22-х объектах из списка национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Фрезерование дорожного покрытия, укладку слоев асфальта и ремонт тротуаров начали на улицах Кавказской, Таманской, Кавказской и Думенко, Чернышевского. Приступили к ремонту участков на улицах им. Димитрова и Орджоникидзе, где находятся клинический онкологический диспансер №1 и городская поликлиника №4.

Улица Димитрова

Как сообщает ведомство, в этом году в Краснодаре планируются провести ремонт дорог, ведущих также к городской клинической больнице скорой медицинской помощи, клиническому противотуберкулезному диспансеру и поликлинике №14.

Улица Кавказская

Завершаются работы по улицам Фрунзе, Пугачева, Полины Осипенко, Пионерской и Деповской. Общая протяженность отремонтированных участков дорог, ведущих к медучреждениям Краснодара, превысит 7,3 км, сообщили в Минтрансе. Уточняется, что из 38 объектов, на которых запланирован ремонт по нацпроекту в 2023 году, работы завершены уже на восьми.

Сегодня же администрация Сочи сообщила, что работы по нацпроекту БКД на территории курорта выполнены уже 64% от годового плана.

- На сегодняшний день работы начаты на 28 объектах, на 16 из них завершена укладка асфальта. В ближайшее время подрядчик начнёт ремонт на оставшихся четырех. Завершить работы планируется к началу летнего курортного сезона. Всего в Год архитектуры в Сочи в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 32 улицы общей протяженностью более 35 километров, – цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэра.

Ранее мы писали, что федеральные дорожники проводят масштабные противооползневые мероприятия на нескольких участках трассы А-147 Джубга – Сочи, пострадавших от залповых осадков начиная с 2021 года.