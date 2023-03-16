Полицейские Краснодара исполнили мечту 9-летнего ребенка с онкологией

Арсений на несколько часов стал полицейским. Фото: скриншот видео

Полицейские Краснодара исполнили мечту ребенка с онкологией. 9-летний Арсений Серков давно хотел узнать о работе сотрудников ГИБДД. Мальчик всегда интересовался тем, как устроен патрульный автомобиль, собирал из конструктора полицейский участок. И вот мечта школьника сбылась. К нему в гости приехал инспектор ДПС Сергей Токарев. На один день он предложил Арсению стать его помощником. Мальчик немного смутился, но потом его глаза загорелись, и он принял приглашение. Для начала ребенок осмотрел служебное авто, попробовал включать громкоговоритель и проблесковые маячки.

- Столько эмоций! Это очень важно для детей — видеть профессию изнутри. Был очень интересный день, я думаю, он долго будет вспоминать, рассказывать своим друзьям в школе и может определиться с профессией в будущем, - считает мама Арсения Мария Серкова.

После патрулирования мальчика отвезли в расположение кавалерийского взвода отдельного батальона ППС краснодарской полиции на экскурсию. Там его ждали служебные лошади. Мальчик сначала покормил животных, а потом сел верхом на коня по кличке Талисман. Наездник остался доволен, ведь за один день он узнал много интересного.

- Вот сейчас Арсений выбирает, кем стать – или художником, или полицейским, - смеется мама.

Встреча с полицейским стала возможна благодаря благотворительному проекту «Мечтай со мной». Сотрудники полиции Краснодара согласились принять участие в доброй акции. Теперь ребята, которые встретились с ними, узнали больше о работе стражей порядка.