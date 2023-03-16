Поджидали после танцев. На Кубани двое мужчин избили одинокого старика ради денег

Напавших мужчин судили по статье "Разбой" Фото: Иван ВИСЛОВ

72-летний пенсионер каждую пятницу ходил на танцы в городе Кропоткине. Пожилые люди здесь встречаются перед выходными, чтобы зарядиться положительными эмоциями. Но мужчина и подумать не мог, что этот день, проведенный с улыбкой на лице, обернется больничной койкой.

- 10 сентября 2021 года двое местных жителей напали на 72-летнего пенсионера на пересечении улиц Комсомольской и 30 лет Победы в городе Кропоткине. Они били его по голове и туловищу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Два амбала 38 и 39 лет поджидали старика после танцев. Мужчины поймали пенсионера в безлюдном месте, когда он неспешно возвращался домой. Несмотря на возраст, старик был в хорошей спортивной форме и дал отпор обидчикам. Нападавшие забрали сумку с 10 тысячами рублей и спешно сбежали. Пострадавшему пришлось обратиться за помощью к медикам и полиции.

- Кропоткинский городской суд вынес приговор в отношении 38 и 39-летних местных жителей. Виновным назначено по пять лет исправительной колонии строгого режима, - добавили в надзорном ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.