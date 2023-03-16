Прогноз погода в Краснодарском крае на выходные 18-19 марта 2023: ждать ли дождей и ливней или жары и солнца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неожиданно потепление пришло в Краснодарский край неделю назад. Столбики термометров неожиданно пробили отметку в 20 градусов. Причем такая погода установилась даже на Севере региона.

На побережье Черного моря воздух вовсе прогрелся до плюс 25-и. Но прятать теплые вещи местным жителям еще рано. По прогнозам синоптиков, уже скоро на Кубани похолодает.

- Ожидаем, что в выходные температура воздуха в крае днем опустится до плюс 10-15 градусов, ночью – до 3-8 – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Вместе с легким похолоданием в край придут дожди. Они обрушатся на все побережье в субботу. Ожидается, что продлятся ливни ровно день.

- Дождь никуда не делись. Но уже в воскресенье в крае будет местами пасмурная погода, но без осадков, – заключает специалист.

Также никуда не денутся туманы. Они сохранятся в регионе все выходные. Ожидается, что в субботу в Краснодарском крае отроется сезон дождей. Они будут лить с небольшими перерывами на пару дней. Такая погода продержится в регионе как минимум до конца месяца.