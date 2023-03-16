Советский рубль - за миллион. Жители Кубани выставляют на продажу редкие деньги по баснословным ценам

На Кубани продают деньги с огромной накруткой. Фото: avito.ru

Жители Краснодарского края начали распродавать деньги. Странный бизнес, основанный на любителях коллекционных вещей, обретает все большую популярность на сайтах объявлений.

Самую нерациональную, с точки зрения обычного потребителя, покупку можно сделать в Новороссийске. На курорте продают один рубль с наценкой в миллион раз. Такая накрутка обусловлена тем, что товар имеет историческую ценность. Его произвели в СССР. Кроме того, как уточняет сам продавец, помимо небольшой монетки, за 1 миллион рублей он отдаст еще и бумажные деньги той же эпохи.

Советский рубль. Фото: avito.ru

Жители Северского района пошли еще дальше и решили подзаработать на любителях «блатных номеров». Самые обычные 5 тысяч рублей в южной столице предлагают купить за 100 тысяч рублей. Особенность купюры заключается в том, что у нее красивый серийный номер. Тот, кто все-таки решит приобрести деньги, заплатит в 20 раз больше за надпись в правом верхнем углу «852588».

5 тысяч с красивым номером. Фото: avito.ru

Самыми продуманными бизнесменами на Кубани оказались любители спорта. Люди скупили коллекционные деньги, которые выпускались в районе Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года и теперь продают их в десятки, а то и тысячи раз больше их фактической стоимости.

Коллекционные 100 рублей. Фото: avito.ru

В Темрюкском районе купить 100 рублей с изображением футболиста можно за 500 тысяч рублей. Такую же сумму просят в Выселковском районе за банкноту с «Ласточкиным гнездом». Почти даром отдают коллекцию купюр в Новороссийске. На курорте лот из 12 наименований можно забрать за 300 тысяч рублей. Ну а самое дорогое предложение было замечено в Курганинском районе Краснодарского края. Купюра с изображением вратаря Яшина там стоит 1 миллион 200 тысяч рублей.

На Кубани можно купить редкие купюры. Фото: avito.ru

Приобрести деньги коллекцией выгодней. Фото: avito.ru