Роды принимал муж, сына назвали Космос: Что говорят соседи о семье младенца, умершего голодной смертью в Сочи

В этом доме в сочинском поселке Вардане и жил блогер Максим Лютый. В одной из комнат дома и появился на свет его сын, который через месяц умер от истощения Фото: Олег УМАРОВ

Трехэтажный белый особняк с высоченным забором в небольшом переулке сочинского поселка Вардане сразу бросается в глаза. Таких больших домов тут мало. Рядом высажены пальмы. В этом доме и жил блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый со своей девушкой Оксаной. В одной из комнат особняка в феврале и появился на свет сын блогера. Рожать в больнице мать не стала, к помощи врачей тоже не обращалась. Роды принимал сам отец. Говорят, он же и настоял на том, чтобы его сын родился не в больнице. И имя сыну выбирал сам. Назвал мальчика Космосом.

В этом доме в сочинском поселке Вардане и жил блогер Максим Лютый. В одной из комнат дома и появился на свет его сын, который через месяц умер от истощения Фото: Олег УМАРОВ

Пара практиковала сыроедение, у Максима Лютого был даже курс по такому питанию. К нему на обучение приезжали люди со всей страны, за курс занятий блогер брал от 30 тыс рублей. Видимо, с пеленок он собирался приучать к энергии солнца и своего сына. Иначе как понять то, что ребенок почти что через месяц после рождения умер от истощения.

Силовики сейчас проводят проверку по факту смерти грудничка, его мать задержали и допрашивают. Сам Максим Лютый тоже находится в изоляторе. Правда, его задержали за какое-то правонарушение. Но в доме, в котором пара обосновалась в Сочи, сейчас кто-то живет. Одно из окон на втором этаже открыто на проветривание.

В этом доме в сочинском поселке Вардане и жил блогер Максим Лютый. В одной из комнат дома и появился на свет его сын, который через месяц умер от истощения Фото: Олег УМАРОВ

Стучимся в ворота. Выходит мужчина средних лет.

- Это мой дом, - ответил на наш вопрос он. – Я его сдавал в аренду. Как только услышал все эти новости, приехал сюда, пока нахожусь тут. Но больше я вам ничего не скажу. Задавайте вопросы следователям.

Мужчина выругался и зашел во двор.

Соседи тоже оказались немногословны. Один послал матом, второй был более вежлив, но тоже говорить о блогере и его семье не стал.

Зато люди в местном продуктовом магазине были приветливее.

- К нам сюда приезжает один мужчина, привозит овощи и фрукты. Мы всем поселком у него их покупаем. Я сама обычно беру килограмм-два, а вот Оксана с Максимом всегда брали провизию ящиками и мешками. Для них специально привозили много яблок, помидоров, огурцов, капусты, - рассказывает женщина в голубой куртке. – Они же устраивали в своем большом доме какие-то курсы, у них там всегда было полно народу. При этом сама парочка с соседями не общалась, они были какие-то замкнутые, я бы сказала, даже злые. Как-то раз я шла с тяжелыми сумками домой, присела на бордюре возле их дома. Так эта Оксана выскочила и давай кричать, мол, что, я места другого не могу найти. В общем, мы их стороной старались обходить и не общались с ними.

Оксана - гражданская жена блогера-сыроеда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Видели мы эту Оксану на улице, она беременная ходила, с таким огромным пузом, - подключается к разговору мужчина в трениках. – Но мы с ней и не общались, просто знали, что у нас такие странные люди живут, которые мясо не едят, молочку игнорируют, а питаются одними овощами и заряжаются энергией солнца. Мы с женой крутили пальцем у виска, когда их из окна видели – ну как это так, питаться солнцем? А как же шашлык, шаурма? Не понимаю!

Судя по тому, в каком особняке жил Максим Лютый, в деньгах он не нуждался. На своих курсах по сыроедению, видимо, неплохо зарабатывал. В среднем в Сочи такие дома сдают примерно за 70-100 000 рублей в месяц. В отдаленных поселках – дешевле. Из Сочи до Вардане – 40 минут на «Ласточке». Сам блогер чурался городской суеты, поэтому и выбрал этот тихий поселок для своих практик. А еще где-то в лесу он строил свой дом – с баней и большой беседкой, в которой мог бы собирать приверженцев сыроедения.

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