Краснодарцы массово продают пункты выдачи Wildberries

Точки выдачи заказов

На двери – табличка «Закрыто», внутри – никого. Такими увидели точки Wildberries клиенты онлайн-магазина на Дальнем Востоке. Пункты выдачи объявили забастовку. Их не устроили штрафы маркетплейса.

По словам менеджеров, руководство Wildberries сделало безумную систему штрафов. Владельцы точек платили за все: пустые коробки со склада или бракованные вещи.

Отношение к ним они не имели. Но владельцев это якобы не волновало. Оно просто выписывало штрафы. А люди уходили в минус.

На диалог боссы Wildberries не шли. И люди решились на радикальные меры – объявили забастовку. Ее поддержали сотни точек на Дальнем Востоке, в Краснодаре – ни одной. Так заявили владельцы бизнеса в чате собственников.

Только работать с маркетплейсов и дальше хотят далеко не все. На сервисе объявлений появились десятки пунктов выдачи заказов. За 450 000 рублей люди обещают бизнес под ключ и ежемесячный доход – от 40 тысяч.

- Сотрудники обучены. Только плати 1100 рублей в день и получай прибыль, – пишет Марина. Ее точка находится в спальном районе, около ТЦ Московский. Вокруг – десятки панелек и тысячи потенциальных клиентов.

- Ну и аренда – 29 тысяч, – заключает автор. И добавляет, что динамично развивается. Но причину продажи бизнесмена женщина не называет.

Еще один лот – точка на Восточно-Кругликовской, в ЖК Панорама. Рядом – парк и стадион «Краснодар», а еще – тысячи клиентов. Так пишет владелец.

За 1,3 млн рублей он обещает передать клиентскую базу и обученных сотрудников. Еще раскошелиться придется на аренду, 45 тысяч, и сотрудников (1 400 - день).

Самый дорог лот обойдется в 3,2 млн рублей. За эти деньги будущий владелец получит точку в центре города с ежемесячным оборотом в 10 млн рублей.

- Доход – 200 тысяч рублей в месяц чистыми, – пишет владелец.

По его словам, в точке трудится четыре человека (двое не справляются). А объем посылок такой, что у точки просто не протолкнутся.