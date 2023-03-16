Готовую одежду передадут жителям Донбасса Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре одежду для жителей новых российских территорий шьют беженцы из Донбасса. Цех открыли в конце прошлого года, уже в январе мастерицы отправили первый гуманитарный груз в город Шахтерск Донецкой области. В нем были теплые подарки землякам, которые по разным причинам остались на родине. Сначала участницы проекта «Вещи Кубани – жителям Донбасса» шили простые пледы и шапки. Но уже сейчас из-под рук женщин выходят яркие хлопковые кофты и майки. Всего в уютном небольшом цехе оборудовано пять рабочих мест.

- Главная задача грантового проекта – организовать рабочее пространство с обучением. Мы можем дать участницам новые навыки и опыт по швейному делу, чтобы они после завершения проекта смогли найти работу на предприятиях легкой промышленности в крае. Например, есть договоренности со швейной фабрикой города и другими небольшими производствами по приему на работу наших сотрудниц, - рассказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

После переезда жительнице Донецка Наталье пришлось получать новую профессию. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

За свой труд участницы проекта получают зарплату. Это большая помощь, потому что найти работу вновь прибывшим из новых российских регионов порой бывает трудно. Многие женщины трудились бухгалтерами, занимали руководящие должности. При переезде им пришлось сменить род деятельности и учиться чем-то новому.

- Мне очень нравится эта работа, получаю от нее удовольствие. Ты погружаешься и отвлекаешься от проблем, это как отдушина, - признается Наталья, которая переехала в Краснодар из Донецка с семьей. - Я в конце 80-ых заканчивала курсы кройки и шитья, многое позабылось, но нужно идти вперед, не опускать руки.

ГРАНТ НА ЦЕХ

Новая работа для мастериц стала своеобразной терапией и переосмыслением дела всей жизни. Ирина из Донецкой области на родине занималась бухгалтерским учетом. Но после того, как пришла в цех поняла, что устала складывать дебет с кредитом. Сейчас ей хочется творить вещи из ткани.

- Я работала с банками, это постоянные нервы, отчеты, каждый день выжат, как лимон, - признается женщина. – А здесь мне в удовольствие работать. Я учусь и получаю деньги – это здорово. Я могу сама выбирать график, оставляя время на семью, личные дела. Думаю, что найду потом работу швеей в дальнейшем.

Алена Вивчарь надеется найти работу швеей после завершения проекта.

В рамках гранта в цех приобретено профессиональное швейное оборудование, ткани, утюги, мебель, расходные материалы. Каждый день работу мастериц координирует дизайнер Анна Рожина. Именно она стала наставницей участниц проекта.

- Когда возникла идея проекта, мы понимали, что не все участницы смогут сразу сесть за швейные машинки и строчить изделия, поэтому началось обучение. Я провожу курсы кройки и шитья, поэтому стала помогать и направлять наших подопечных, - говорит руководитель пошивочного цеха, дизайнер Анна Рожина. – Многие бояться промышленного оборудования. Этот страх мы помогали преодолеть. Сейчас я вижу прогресс – женщины могут кроить и шить более сложные вещи.

КСТАТИ

Проект «Вещи Кубани – жителям Донбасса» будет работать в Краснодаре до мая. Но организаторы уже подали заявку на участие в президентском гранте. Если ее утвердят, то цех будет расширен, создадут новые рабочие места, а вещевую помощь смогут получить больше людей, живущих в Донецкой области.