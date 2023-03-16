Растянули флаги и выстроились в форме сердца. Как в Геленджике отмечают присоединение Крыма к России

В Геленджике провели «Крымскую весну» Фото: Виталий ТИМКИВ

В Геленджике возле кафедрального собора Андрея Первозванного прошла акция «Крымская весна». Традиционно, присоединение Крыма к России по всей стране отмечают 18 марта, но праздничные мероприятия начинаются немного раньше.

Возле собора Андрея Первозванного провели флешмоб Фото: Виталий ТИМКИВ

Во многих городах Краснодарского края уже проходят лекции, мастер-классы, выставки, концерты и флешмобы. Вот и молодежь Геленджика решила не отставать от остальных и провести торжество не только очень весело и познавательно, но и красиво.

Волонтеры растянули многометровый флаг России Фото: Виталий ТИМКИВ

Молодые люди захотели сделать сегодняшний день по настоящему особенным. Они прорвались сквозь пелену тумана своими яркими, раскрашенными в триколор России майками, но даже это не произвело такой фурор, как флаги, которые они взяли с собой.

В руках у волонтеров были четыре флага. Один из них, самый главный, многометровый флаг Российской Федерации. Он поразил всех присутствующих своей монументальностью и передал атмосферу величественности.

В акции поучаствовала городская молодежь Фото: Виталий ТИМКИВ

Помимо триколора, ребята выстроили в слово «Крым». Они подняли над головами белые, синие и красные листы, чтобы с высоты птичьего полета буквы заиграли новыми, яркими красками, а рядом, уже другая группа людей, встала в форме сердца. Таким образом жители Геленджика передали искреннюю радость, что люди из одной большой страны снова воссоединились.

Школьники Геленджика поучаствовали в «Крымской весне» Фото: Виталий ТИМКИВ

На курорте планируют провести еще множество праздничных мероприятий. Одно из них пройдет 18 марта в Дворец культуры, искусства и досуга.

- Торжество, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией, начнется в 12:00. Оно пройдет по адресу: Геленджикский проспект, 95, - сообщили в администрации курорта.