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Общество16 марта 2023 18:00

На горнолыжном курорте в Сочи снова сошла крупная лавина

Благодаря своевременному оповещению никто не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
На горнолыжные склоны сошла лавина. Фото: t.me/rosakhutoralerts

На горнолыжные склоны сошла лавина. Фото: t.me/rosakhutoralerts

На горнолыжном курорте Роза Хутор сошла крупная лавина. Движение снега произошло на высоте 2 тысячи метров в районе цирка Обер Хутор. Более 7000 кубометров снега накрыли трассы Обер Хутор и Лабиринт. К счастью, горнолыжников там в это время не было.

- Противолавинная служба во время утреннего мониторинга оценила опасность склонов, и мы заблаговременно закрыли их для посещения. Поэтому никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

Скорее всего причиной стало падение снежной плиты со скал. Которая спровоцировала движение пласта мокрого снега.

- Транзит лавины составил почти тысячу метров, толщина линии отрыва в среднем полтора метра, но на некоторых участках достигала и трех метров, - уточнили в Розе Хутор.

Теперь службам курорта предстоит расчистить трассы, чтобы снова открыть их для горнолыжников.

СочиПроисшествия: СТИХИЯ