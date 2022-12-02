Популярный блогер снял небесное знамение в зоне СВО

Фото: скриншот видео.

Небо над Донбассом окрасилось в цвета осеннего заката. Помимо подсвеченных розово-красных облаков, люди заметили отчетливые символы.

Популярный блогер из Анапы успел запечатлеть знамение. Он снял на видео необычное природное явление и выложил его на своей странице в соцсетях.

- Очень отчетливо! Это буква V, - сообщил Юрий Озаровский.

Пости все пользователи разглядели в облаках яркую символику, но каждый придал ей свое значение.

- Победа – Vиктория, - написала подписчица.

- Это значит, что с нами Бог, - поддержал пользователь соцсетей.

Некоторые люди увидели в небе и букву Z.

- На небе видны две буквы V и Z, - рассказала женщина.

Несмотря на то, что каждый расшифровал символ на небе по своему, люди объединились во мнении, что знак является предвестником хороших новостей.

Стоит отметить, что жители Кубани очень переживают за ход специальной военной операции на Украине, а в особенности, за самочувствие наших ребят. Многие неравнодушные посылают солдатам продукты, лекарства, теплую одежду и необходимое обмундирование. Во всем крае люди собирают гуманитарную помощь, работают благотворительные фонды, через которые поступает поддержка военнослужащих.