Ржавая вода. В Новороссийске экологи забили тревогу из-за потемневшей реки

Фото: Дикий Юг.

В Новороссийске вода в реке Цемес снова потемнела. Экологи бьют тревогу. Они обеспокоены происходящим и считают, что ситуация повторяется из-за находящейся рядом свалки. Об этом рассказали Юга.ру.

Проблема с загрязнением реки существует на курорте с 2019 года. Активисты рассказывают, что в Цемес периодически попадает фильтрат полигона.

Свалку открыли в 2012 году. Тогда рассчитывали, что с учетом эксплуатации передовых технологий мусоросортировки, ее хватит на 20 лет. Но загрязнение произошло в два раза быстрее. Теперь 40-метровую гору мусора видно почти со всего города.

- Чей-то «злой гений» решил организовать мусорный полигон на горе, которая обдувается всеми ветрами и находится посередине между бассейнами двух крупнейших рек Новороссийска. Это Цемес и Озерейки, - сообщил член общественного экологического Совета Новороссийска Сергей Стряпухин.

Уточняется, что факт загрязнения рек фильтратом от свалки был подтвержден Росприроднадзором в январе 2022 года. Самое страшное, что темная жидкость с неприятным запахом через реку Цемес попадает в Черное море и частный сектор.

- Река проходит примерно на участке в 1 километр по границе территории памятника природы Цемесская роща. Там также есть водозабор. Он снабжает питьевой водой людей, - рассказал член общественного экологического Совета Новороссийска Сергей Стряпухин.

Цемесская роща. Фото: Дикий Юг.

Попадание темной жидкости в реку зафиксировали. Природоохранная прокуратура направила обращение экологов главе Новороссийска Андрею Кравченко.

Экологи надеются, что в будущем свалку закроют и рекультивируют для снижения экологического ущерба.