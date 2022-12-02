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Происшествия2 декабря 2022 5:01

На Кубани объявили карантин из-за африканской чумы свиней

Очаг выявили в одном из районов края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Из карантинной зоны изымут всех свиней и продукты животноводства

Из карантинной зоны изымут всех свиней и продукты животноводства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очаг африканской чумы свиней зафиксировали в Ейском районе Краснодарского края. Вспышка произошла на крупном свиноводческом комплексе в поселке Степной Александровского сельского поселения. Карантин ввели в границах восьми населенных пунктов.

- В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. Согласно Постановлению Губернатора Краснодарского края очагом заболевания признан ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном Александровского сельского поселения, - сообщил в телеграм-канале глава района Роман Бублик.

Карантинной объявлена зона радиусом десять километров от границ эпизоотического очага. В нее вошли поселки Степной, Яснопольский, хутор Рассвет, поселок Симоновка, село Александровка, а также поселки Широчанка, Садовый и хутор Зеленая Роща. В населенных пунктах запрещен убой, ввоз и вывоз свиней. Кроме этого, введены ограничения на проведение сельхозярмарок и выставок.

- В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС. Все проходит согласно утвержденному плану, - добавил глава района.

Стоит отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья человека. Специалисты сообщили, что не стоит паниковать и переживать в связи со складывающейся обстановкой.

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