В Сочи выявили «черного ассенизатора», сливавшего запрещенные отходы в канализацию

Сотруднику и владельцу кафе грозят штрафы не менее 300 тысяч рублей. Фото: сочинский водоканал

В Сочи специалисты водоканала выявили и пресекли незаконную схему слива запрещенных отходов. Сотруднику и владельцу кафе грозят штрафы не менее 300 тысяч рублей. Работник канализационной насосной станции будет уволен, а договор с кафе - расторгнут.

Незаконный слив отходов выявили на одной из канализационных насосных станций в Мацесте. До лета этого года здесь была открыта точка слива для спецтранспорта. Однако с целью защиты объектов от перегрузки вся логистическая сеть была направлена на крупные очистные сооружения. На них создали специальные оборудованные площадки.

Очистные сооружения защищают население и экологию курорта. Все частные компании об этом уведомили.

Однако один из работников сочинского кафе решил действовать «по старинке». Мужчина договорился с сотрудником КНС, что он будет приезжать раз в неделю и сливать все содержимое своего трехтонного грузовика.

- О реальных объемах остается лишь догадываться, так как сбоев в этой преступной схеме не было на протяжении длительного времени, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Специалисты отметили, что содержимое выкаченного от кафе отхода можно сравнить с густым бетонным раствором. Последствия таких незаконных сливов могут нанести большой вред экологии курорта. Загрязнения могут коснуться реки Мацеста с дальнейшим попаданием в Черное море.

- Нарушители задержаны с поличным. Вину отрицать было бессмысленно. Она подтверждена и лабораторными исследованиями собранных с места проб, фото и видеоматериалами, а также фиксацией сотрудником полиции, - заявили в пресс-службе сочинского водоканала.