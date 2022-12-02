В Краснодаре краевая больница получила супербезопасный для пациентов томограф

Томограф последнего поколения снижает лучевую нагрузку на пациента до минимума. Фото: сайт ККБ № 2.

Краевая клиническая больница № 2 получила новый компьютерный томограф для приемного отделения: с его помощью уже обследуют пациентов.

Компьютерный томограф последнего поколения разместили в специально выделенном для новейшей техники и отремонтированном помещении, где теперь проводятся исследования. Современный аппарат для обследований в отличие от моделей предыдущих поколений работает тихо: его характеристики позволяют снизить шум от томографа на 70-83 процента.

Для технической новинки оборудовали отдельное помещение в приемном покое. Фото: сайт ККБ № 2.

– Также новый компьютерный томограф позволяет проводить обследование пациентов с пониженной до 60-80 процентов лучевой нагрузкой и точной визуализацией мелких деталей, что еще больше увеличивает диагностический потенциал, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краевой клинической больницы № 2. – Его рентгеновская трубка оснащена специальной охлаждающей системой, что позволяет осуществлять непрерывно даже самые сложные и длительные манипуляции.

В краевой клинике уже провели первые обследования пациентов с помощью новинки. Компьютерный томограф поставлен в Краевую клиническую больницу № 2 министерством здравоохранения Краснодарского края в рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

БУДЬ В КУРСЕ

Опухоль вырезали через тоннель

Редкую и сложную операцию, эндоскопическое удаление новообразования пищевода, провели недавно в Краевой клинической больнице № 2 с помощью современного оборудования.

Главный врач ККБ № 2 Сергей Габриэль методом тоннельной диссекции в подслизистом слое удалил опухоль в желудочно-кишечном тракте через эндоскоп, не прибегая к открытой операции.

Операция тоннельным методом позволяет пациенту встать на ноги через несколько дней. Фото: сайт ККБ № 2.

– Через пятисантиметровый разрез выше опухоли в подслизистом слое формируется тоннель и через него извлекается опухоль, – рассказали в ККБ № 2. – Операция не оставляет рубцов и позволяет пациенту в течение нескольких дней вернуться к нормальной жизни.