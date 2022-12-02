В Новороссийске участники спецоперации на Украине получат отсрочку от оплаты аренды

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В Новороссийске ввели новую меру поддержки для участников спецоперации на Украине. Мобилизованным местным жителям и добровольцам из города-героя предоставят отсрочку от оплаты аренды. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко.

- По моему поручению продолжается работа по мерам поддержки для мобилизованных и добровольцев: утверждено постановление, по которому предоставляется отсрочка от уплаты платежей за аренду муниципального имущества, включая земельные участки и рекламные конструкции, - сообщил Кравченко в телеграм-канале.

Отсрочку бойцы СВО получат на полный период прохождения военной службы. Военнослужащий также сможет расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.

- Наши городские меры поддержки — это помощь ребятам, которые находятся на специальной военной операции, защищая нашу страну, - добавил Кравченко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители Кубани собирают средства в поддержку участников спецоперации на Украине. За два месяца на спецсчет было перечислено 54,3 млн рублей. Для солдат закупают термобелье, спальные мешки и бронежилеты.

Губернатор пообещал подарки к Новому году и по 20 тысяч рублей детям мобилизованных жителей Кубани. В регионе приняли и другие меры поддержки участников СВО.